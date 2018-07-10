Ассоциация туроператоров России оценила задолженность "Натали Турс"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) оценивает размер задолженности туроператора "Натали Турс" перед туристами в сумму порядка 10 миллионов долларов, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

"Оценка ассоциации — это больше 10 миллионов долларов, однако сама компания на этот счет пока молчит. Это наши оценки на основании данных турагентств, исходя из тех данных, которые мы получаем от клиентов и отдельных групп клиентов", — сказала Ломидзе.

Она добавила, что, по оценкам ассоциации, за компенсациями могут обратиться более 5 тысяч человек. "Но до конца этой недели мы оценим, сколько человек могут обратиться за возмещением, включая тех туристов, которые уже вернулись и которым пришлось повторно оплатить гостиницу", — указала исполнительный директор АТОР.

Ломидзе также указала, что страховое возмещение может выплачиваться только в том случае, если компания признала себя неспособной самой выплатить компенсации. "Компания пока этого не признала, деятельность она не останавливала, поэтому страховка, я думаю, вообще не будет задействована", — отметила собеседница агентства.

В прошлую среду глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что общий размер финансового обеспечения туроператора составляет 156,4 миллиона рублей, в том числе 150,5 миллиона рублей по договорам страхования гражданской ответственности туроператора.