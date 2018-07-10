Российские туристы все больше доверяют агрегаторам

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сервис онлайн бронирования Level.Travel проанализировал продажи туров за июнь и выяснил, что их количество выросло на 58% по сравнению с тем же периодом год назад, что может говорить о росте доверия к агрегаторам.
Самый дорогой тур, проданный в июне – это поездка в Таиланд, стоявшая астрономическую сумму — 1 805 415 рублей. А вот самый дешевый — по России на 3 дня за 4062 рубля.
Больше всего отдыхающих и в этом, и в прошлом году выбрали трехзвездочный комфорт — таких 40%. При этом, самым популярным форматом питания оба года подряд является "all exclusive".
Первое место среди популярных направлений по-прежнему занимает Турция – 39% отпускников из числа купивших туры через сервис предпочли провести время в этой стране. Средний чек на отдых вырос с 80 тысяч рублей за тур до 86 тысяч.
Второе место, как и в прошлом году, занимает Россия, но популярность отечественных курортов снизилась на 4%: с 17% до 13%.
Греция тоже держит позицию и вплотную приблизилась к направлениям внутри страны. Цены на оба направления выросли: Россия теперь стоит 42 тысячи вместо 34, а Греция – 61 тысячу вместо 58.
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