Более половины туристов в Сочи – москвичи

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Половина отдыхающих на сочинских пляжах – москвичи, на долю которых приходится 52,7% продаж авиабилетов в Сочи в текущий летний сезон, сообщает Biletix.

За ними расположились туристы из Екатеринбурга (6,1%), Ростова-на-Дону (5,4%), Красноярска (5%) и Санкт-Петербурга (4,6%).

Похожая ситуация складывается и в Крыму. На туристов из Москвы текущим летом приходится 43,7% продаж авиабилетов в Симферополь. За ними идут петербуржцы (11,7%), самарцы, казанцы и красноярцы.

В текущем летнем сезоне стоимость авиаперелетов в Сочи и Крым из российских городов выросла. Средний чек на авиаперелет по внутренним направлениям в Сочи вырос с 9 229 до 9 635 рублей, то есть на 4%, в Симферополь – с 11 185 до 11 994 рублей (+7%). Объем проданных авиабилетов в Сочи из российских городов вырос на 9%, в Крым – на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.