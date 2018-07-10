Более половины туристов в Сочи – москвичи

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Половина отдыхающих на сочинских пляжах – москвичи, на долю которых приходится 52,7% продаж авиабилетов в Сочи в текущий летний сезон, сообщает Biletix.
За ними расположились туристы из Екатеринбурга (6,1%), Ростова-на-Дону (5,4%), Красноярска (5%) и Санкт-Петербурга (4,6%).
Похожая ситуация складывается и в Крыму. На туристов из Москвы текущим летом приходится 43,7% продаж авиабилетов в Симферополь. За ними идут петербуржцы (11,7%), самарцы, казанцы и красноярцы.
В текущем летнем сезоне стоимость авиаперелетов в Сочи и Крым из российских городов выросла. Средний чек на авиаперелет по внутренним направлениям в Сочи вырос с 9 229 до 9 635 рублей, то есть на 4%, в Симферополь – с 11 185 до 11 994 рублей (+7%). Объем проданных авиабилетов в Сочи из российских городов вырос на 9%, в Крым – на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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