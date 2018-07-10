Названы страны, куда авиабилеты стоит покупать заранее

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Максимальная глубина бронирования наблюдается в страны с дорогими авиабилетами и с дальним перелетом, такие как Куба, Шри-Ланка, Таиланд, Мальдивы, сообщает Туту.ру.

"Все знают, что покупать билеты нужно заранее, но это "заранее" у каждого разное, — уточняют эксперты. — У кого-то — несколько месяцев, а у кого-то — пара недель". Сервис выяснил, в какие страны туристы не едут спонтанно, а "караулят" билеты. Учитывалась глубина продаж за последний год (с 1 июля 2017 по 1 июля 2018).

На первом месте рейтинга Куба. Туристы выкупают билеты на Остров свободы почти за три месяца (83 дня). За 74 дня в среднем покупают билеты на Шри-Ланку, далее идет Индия (64 дня). Также заранее туристы предпочитают бронировать билеты в Европу: в Португалию (за 63 дня), Мальту (62 дня), Испанию и Хорватию (по 58 дней), Венгрию (за 55 дней).

За месяц (от 30 до 40 дней до вылета) чаще всего билеты на руках у тех, кто летит в Израиль, на Кипр, в Словению, Швейцарию, Египет, Германию, Финляндию, Норвегию, Грузию и ОАЭ. За три недели выкупают билеты те, кто планирует поехать в Латвию, Китай, Казахстан, Эстонию, Узбекистан, Украину, Азербайджан, Россию, Киргизию.

Самыми спонтанными направлениями можно назвать Таджикистан и Иран — средняя глубина бронирования здесь составляет 12 и 9 дней соответственно.