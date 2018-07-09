В Кавказском заповеднике посчитали медведей и призвали туристов не мусорить

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ежегодный учет популяции бурого медведя прошел в Кавказском заповеднике, зверей считали по следам и с помощью фотоловушек, сообщает официальный сайт природной территории.
Были отмечены семь самок с одним медвежонком, семь – с двумя и две – с тремя медвежатами. Три медведицы наблюдались вместе с медвежатами прошлого года, одна из них при этом была еще и с тремя сеголетками (молодняк текущего года рождения). Среднее количество медведей на одном участке остается стабильным – около 10 особей.
На 14 горных массивах заповедника: Лугань, Юха, Джемарук, долина Умпырки, Хуко, Лагонаки, Тыбга, Бамбаки, Аишхо, Уруштен, Джуга, Алоус, Ачипста, Ятыргварта и Абаго были идентифицированы 140 медведей.
"По-нашему мнению, численность медведя на территории Кавказского заповедника на протяжении последних лет стабильна, — говорит ведущий научный сотрудник заповедника и руководитель учета Сергей Трепет, — и составляет, с учетом необследованных территорий заповедника порядка 400‒450 особей".
Отмечаются регулярные выходы медведей к местам массовых стоянок туристов, их привлекают пищевые отходы и бытовой мусор. "Мы постоянно получаем отзывы туристов о встрече с медведями на приюте "Фишт", – говорит эксперт. — Призывы к посетителям уносить свой мусор с собой и не оставлять пищевые отходы у стоянок, как это принято во всем цивилизованном мире, пока не действуют".
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