Составлен портрет типичного российского туриста, отправляющегося на Юг

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру изучил предпочтения путешественников, которые летят в Южный федеральный округ — Астрахань, Волгоград, Краснодар, Сочи, Симферополь и Ростов-на-Дону.

Доля пассажиров, прилетающих в ЮФО, в первом полугодии 2018 года осталась на том же уровне, что и в 2017 году, и составляет 17%. Большинство путешественников (95%) летят в ЮФО из других российских городов, доля перелетов из-за границы невелика.

Самый "бедный" на туристов месяц — декабрь (в ЮФО летят около 14%). Количество путешественников начинает расти с января. Пик приходится на летние месяцы (июнь, июль, август) и май. Чуть меньше путешественников прибывает в ЮФО в "бархатный сезон" (сентябре-октябре). После сентября пассажиропоток идет на спад.

Как показывает статистика, количество путешественников в июне 2017 года на 3% ниже, чем в 2015 и 2016 годах. В нынешнем году тенденция сохраняется.

Сервис проанализировал, как менялась средняя цена на авиабилет из городов России в ЮФО. При анализе не учитывались локальные вылеты (например, из Ростова-на-Дону в Симферополь). Самые высокие цены традиционно в летние месяцы. Но бывают и сюрпризы: в июле 2017 года авиабилеты в среднем стоили 8 377 рублей, это чуть ниже, чем в июле 2016 года.

В июне 2018 года средняя цена на авиабилет в ЮФО была на 8% больше, чем в 2017 году. Самые дешевые билеты в ЮФО можно "поймать" в начале года (январе, феврале, марте) или поздней осенью (в октябре, ноябре).

Что касается глубины бронирования, то в летние месяцы она увеличивается. В среднем, пассажиры, которые собираются отдохнуть в городах ЮФО в июле-августе, покупают билеты за 30-40 дней до поездки.

Типичные путешественники — это мужчины и женщины 33-40 лет. В летние месяцы средний возраст путешественников снижается: многие едут в отпуск с детьми. А в сентябре и октябре летит на отдых публика постарше (40-43 лет).

Доля мужчин и женщин среди тех, кто летит в города ЮФО, примерно равна. Мужчин больше летит в декабре (около 58% по данным за четыре года), а женщин — в летние месяцы.