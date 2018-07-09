В Японии пройдет фестиваль ветряных колокольчиков

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В японском храме Кавасаки Дайси с 18 по 22 июля пройдет традиционный праздник фурина – ветряного колокольчика, сообщает Trn-news.

Фестиваль, ежегодно проводимый в храме Кавасаки Дайси, проходит уже более двадцати лет. Во время праздника ремесленники и мастера от Хоккайдо до Окинавы будут продавать десятки тысяч колокольчиков, которыми японцы украшают свои дома, размещая на окнах.

Местные жители любят фурины за нежный переливчатый звук, символизирующий свежий ветер. Обычно колокольчики делают округлыми, но иногда встречаются экземпляры вытянутой формы или в виде головы животного.