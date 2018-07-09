Ростуризм опубликовал памятку для туристов, чьи туры аннулированы

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ростуризм разъяснил туристам, что делать, если туроператор не выполнил свои обязательства.

Ведомство напоминает, что средства за тур, если он не состоялся, должны быть возвращены в полном объеме, вне зависимости от перечня услуг, входящих в туристский продукт. Претензии необходимо подавать туроператору. В случае, если он не удовлетворил требования, нужно обращаться в суд, который помимо стоимости тура может взыскать с туроператора и штраф.

Если услуга была оказана частично, турист также вправе подать туропепратору претензию с требованием возместить все понесенные расходы.

В обоих случаях подавать претензию необходимо с документами, подтверждающими оплату услуг.