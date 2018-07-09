Названы самые популярные курорты России для отдыха с детьми в высокий сезон

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сервис бронирования Tvil.ru определил самые популярные курорты России для семейного отдыха с детьми на море в "самый высокий" летний сезон, сообщается на сайте сервиса.
Рейтинг составлен по данным анализа броней жилья туристами в частном секторе с 15 июля по 31 августа.
Возглавила рейтинг Феодосия (Крым), на втором месте оказалась Евпатория (Крым), на третьем – Сочи (Краснодарский край). Замкнули пятерку лидеров Анапа (Краснодарский край) и Ялта (Крым).
Также в десятку вошли Судак (Крым), Алушта (Крым), Ейск (Краснодарский край), Геленджик (Краснодарский край) и Севастополь (Крым).
По данным сервиса, дешевле всего обойдется аренда жилья в Судаке – 2087 рублей в сутки на семью, дороже всего – в Ялте – 2982 рубля. Средняя длительность отдыха на курортах составляет от 9 до 12 ночей.
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