Посольство Турции пообещало защитить клиентов "Натали Турс"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Посольство Турции в России обещает, что турецкая сторона примет необходимые меры для защиты прав россиян, купивших путевку туроператора "Натали Турс", которые столкнулись с проблемами при размещении в турецких отелях, говорится в сообщении Ростуризма.

В Ростуризме состоялась рабочая встреча главы ведомства Олега Сафонова и советника по культуре и туризму посольства Турции в РФ Джелаля Кылыча. Стороны обсудили вопросы защиты прав и интересов российских туристов, находящихся на турецких курортах по линии туроператора "Натали Турс".

"Руководитель Ростуризма проинформировал советника посольства Турции о случаях досрочного выселения из гостиниц российских туристов, а также требования с них принимающими организациями и отельерами повторной оплаты проживания из-за претензий турецких контрагентов к "Натали Турс". Эти случаи не носят массовый характер однако вызывают серьезную озабоченность и требуют вмешательства со стороны регулирующих органов", — говорится в сообщении.

Сафонов попросил власти Турции оказать максимальную помощь российским туристам в конфликтных ситуациях, "исходя из того, что, согласно международному праву, споры между хозяйствующими субъектами не должны нарушать права и затрагивать законные интересы туристов".

"Джелаль Кылыч полностью поддержал позицию главы Федерального агентства по туризму и заверил, что турецкая сторона примет надлежащие меры с целью защитить права и интересы россиян, пребывающих в Турции и испытывающих проблемы с размещением", — добавляет Ростуризм.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.