В Тюмени запустят туристический поезд под брендом "Императорский маршрут"

ТЮМЕНЬ, 6 июл — РИА Новости. Поезд, вагоны которого оформлены в стиле туристических брендов "Императорский маршрут" и "Visit Tyumen", презентовали в Тюмени. Состав пустят по маршруту Тюмень — Тобольск 7 июля, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы.

"Восемь вагонов — шесть стандартных, два из которых приспособлены для маломобильных граждан, и два вагона повышенной комфортности — впервые в России закуплены с использованием лизинга при поддержке регионального правительства. Вагоны повышенной комфортности оснащены системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, информационными табло, аппаратами раздачи питьевой воды, мониторами для просмотра фильмов", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что полпред президента в УрФО Николай Цуканов, временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов осмотрели новые вагоны, а также дали старт строительству современного крытого надземного перехода на железнодорожном вокзале Тюмени.

"Имеющийся подземный переход обеспечивает пассажирам выход только на вторую платформу. Выход на другие посадочные платформы осуществляется через надземный пешеходный переход 1949 года постройки, который не отвечает современным требованиям. Сегодня мы начинаем возведение пешеходного перехода от здания вокзала к путям. Постараемся, чтобы он открылся уже в 2019 году", — сообщил врио главы региона Александр Моор.

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