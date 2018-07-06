МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Долг "Натали Турс" перед туристами по аннулированным турам составляет порядка $15 миллионов, такая цифра прозвучала на заседании наблюдательного совета "Турпомощи", сообщает RATA-news.
"Точное количество проданных и аннулированных туров глава "Натали Турс" Владимир Воробьев не обозначил, но назвал предварительную цифру – до 10 тысяч, а их общая стоимость порядка $15 миллионов", — уточняет официальное издание Российского союза туриндустрии.
Бизнесмен подтвердил членам наблюдательного совета, что не будет останавливать деятельность компании и использовать для выплаты компенсаций фингарантии – 150,5 миллионов рублей в трех страховых компаниях, а также средства фонда персональной ответственности – 5,9 миллионов рублей.
"Несложно подсчитать, что даже в случае выплаты компенсаций за счет фингарантий и средств фонда персональной ответственности по каждому из 10 тысяч туров было бы возвращено не более 15,6 тысяч рублей", — пишет издание.
Туроператор выбрал другой путь и представил на своем сайте "регламент возмещения денежных средств". Агентам и туристам предложено собрать определенный пакет документов и принять гарантийное обязательство ООО "Панорама Тур" о том, что туруслуги на сумму, предъявленную к возмещению, буду оказаны в период с 1 апреля 2019 по 1 апреля 2020 года.
По броням с регулярной перевозкой турист может воспользоваться авиабилетом и визой на свое усмотрение, а стоимость наземного обслуживания предъявить к возмещению.
Если турист отказывается заключать гарантийное обязательство, то, как говорится в регламенте, "документы переходят в стадию возмещения по реестру в порядке общей очереди". Сроки возврата денег при этом не обозначаются.
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