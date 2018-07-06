ОАЭ запустили проект по развитию экотуризма

ДУБАЙ, 6 июл — РИА Новости. Министерство по изменению климата и окружающей среде ОАЭ запустило масштабный проект по развитию экотуризма в стране, сообщает в пятницу эмиратское издание Khaleej Times.

Власти ОАЭ собираются привлечь туристов в 43 природных заповедника, площадь которых составляет 14% территории страны. Среди этих заповедников представлены пустынные районы, а также заросли в мелководных участках у побережья.

В рамках проекта будут созданы информационный портал и мобильное приложение обо всех заповедниках страны. Рекламная кампания будет вестись в дипмиссиях за рубежом и на рейсах национальных авиакомпаний.

На экотуризм в настоящее время приходится около 20% всех туристических поездок в мире. Развивая это направление, ОАЭ рассчитывают стать одним из мировых центров экотуризма, отмечает издание.