По Крымскому мосту с момента открытия проехали почти два миллиона человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. С момента открытия Крымским мостом воспользовались почти два миллиона человек. Об этом рассказал глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, всего с середины мая там проехали более 625 тысяч транспортных средств (из них почти 6,5 тысячи — автобусы).

Ранее на мосту установили рекорд интенсивности движения: 10 июня по нему проехали более 25 тысяч машин.

​Крымский мост Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк Мост сделал свое дело: на пляжах Крыма аншлаг, но места хватит всем Запуск движения планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Первым по новой магистрали 15 мая проехал Владимир Путин. На следующий день было открыто автомобильное движение. Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А-290. Это четырехполосная трасса категории 1Б с пропускной способностью в 40 тысяч машин в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 километров в час, остановки на мосту запрещены.

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