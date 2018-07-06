По Крымскому мосту с момента открытия проехали почти два миллиона человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. С момента открытия Крымским мостом воспользовались почти два миллиона человек. Об этом рассказал глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Ранее на мосту установили рекорд интенсивности движения: 10 июня по нему проехали более 25 тысяч машин.
Крымский мост
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.
Запуск движения планировали на декабрь, но работы завершили с опережением.
Первым по новой магистрали 15 мая проехал Владимир Путин. На следующий день было открыто автомобильное движение.
Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А-290. Это четырехполосная трасса категории 1Б с пропускной способностью в 40 тысяч машин в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 километров в час, остановки на мосту запрещены.
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