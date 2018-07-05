Кабмин обсудит совершенствование законодательства в сфере круизного туризма

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о совершенствовании законодательства в сфере круизного туризма в районах, которые прилегают к регионам России, входящим в Арктическую зону и Дальневосточный федеральный округ, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Сейчас иностранные суда, перевозящие туристов через границу России, могут ходить во внутренних морских водах и в территориальном море РФ между портами, открытыми для захода судов под флагом иностранного государства, за исключением запретных для плавания и временно опасных для плавания районов. При этом заход иностранных туристских судов в районы, прилегающие к территориям субъектов, входящих в Арктическую зону и ДФО, возможен исключительно в порты или пункты по перечню, утвержденному правительством РФ.
"Законопроектом предлагается установить, что в перечне портов, утверждаемом правительством России, должны быть указаны порты или пункты, в которых иностранным туристским судам разрешается производить посадку пассажиров-туристов и высадку их на берег. Законопроект направлен на совершенствование законодательства в части правового регулирования деятельности по круизному туризму в районах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающих к территориям субъектов федерации, входящих в Арктическую зону и Дальневосточный федеральный округ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимость определять порты, пункты, а также участки водной акватории, в которых допускается сход пассажиров на берег, связана с тем, чтобы исключить попадание иностранных туристов на территории объектов, предназначенных для обеспечения обороны и безопасности государства. Также информация о возможности схода иностранных туристов на берег позволит туроператорам с наименьшими рисками планировать маршруты следования судов с посещением туристических объектов, расположенных в том числе на суше.
Кроме того, предлагается установить, что иностранные туристские суда, перевозящие пассажиров-туристов, при плавании во внутренних морских водах и в территориальном море РФ могут производить выгрузку или погрузку припасов в портах.
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