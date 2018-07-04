"Натали Турс" аннулирует все оплаченные путевки

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. "Натали Турс" пока не может отправлять туристов за рубеж и вынуждена аннулировать путевки с 4 июля по 30 сентября. Об этом сообщается на сайте туроператора.

Гендиректор компании Владимир Воробьев рассказал, что "из-за негативной информации" туроператор не может последние несколько дней осуществлять обязательства перед партнерами, и они веерно отключают "Натали Турс" от обслуживания.

Что произошло

Структура туроператора, агентство "Панорама тур" с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион.

В понедельник стало известно, что с "Натали Турс" перестала сотрудничать W2Meet — принимающая в Испании сторона. В компании решили не давать комментариев, но отметили, что решение конфликта зависит от российского туроператора.

В последующие дни появилась информация о проблемах у туристов компании также в Турции и на Кубе. Так, представитель генерального консульства России в Анталье заявил, клиенты "Натали Турс" жалуются на угрозы выселения из отелей.

Рынок стабильный

В Совете Федерации отметили, что ситуация с туроператором — не системный сбой в отрасли, а следствие действий компании в области менеджмента, маркетинга и ценовой политики.

Член социального комитета Игорь Фомин заявил, что лидеры на рынке туристических услуг чувствуют себя стабильно.

"Пока на отраслевом уровне эта ситуация никак не отражается. Защитные механизмы позволяют отражать эти угрозы. В том числе, резервный и компенсационный фонды", — пояснил он.

Фомин отметил, что при необходимости средств Резервного фонда хватит для возвращения российских туристов из-за рубежа. Он также не исключил, что ситуацию со сбоем в работе туроператоров сенаторы могут обсудить в рамках комитета.

Оперативный штаб

В Ростуризме создали межведомственный оперативный штаб, в который вошли представители МИД, Роспотребнадзора, Росавиации, ассоциации "Турпомощь" и общественных объединений туроператоров.

Штаб будет отслеживать ситуацию и вырабатывать решения, направленные на защиту прав и законных интересов клиентов компаний.

Страховой случай

В компании "Ингосстрах" отметили, что страховой случай в отношении туроператора "Натали Турс" пока не наступил, но в случае, если это произойдет, компания будет исполнять свои обязательства в полном объеме.

В компании заявили, что юридически "Натали Турс" не объявлял себя банкротом.

Как рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов, общий размер финансового обеспечения туроператора составляет 156,4 миллиона рублей, в том числе 150,5 миллиона рублей по договорам страхования гражданской ответственности туроператора.