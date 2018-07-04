Петербург победил в двух номинациях премии World Travel Awards

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Санкт-Петербург вновь стал победителем престижной туристской премии World Travel Awards – в этом году в двух номинациях: "Лучшее европейское круизное направление" и "Лучшее культурно-туристическое направление в Европе", сообщает городской комитет по развитию туризма.

"Тридцатого июня 2018 года в Афинах были подведены итоги европейской премии World Travel Awards 2018. Санкт-Петербург стал лидером в двух номинациях: "Лучшее европейское круизное направление" и "Лучшее культурно-туристическое направление в Европе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в категории "Лучшее круизное направление Европы" Петербург соревновался с такими городами, как Амстердам, Афины, Бодрум и Канны. В категории "Лучшее культурно-туристическое направление Европы" — с такими городами, как Барселона, Париж, Лондон, Флоренция, Венеция и Вена.

World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма. Премия ежегодно вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов. Одними из определяющих параметров для выявления победителя являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть туристской дестинации.