В "Сочи Парке" открывается совариум

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Теперь в тематическом парке можно будет увидеть более 20 птиц редких пород птиц, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Гости парка смогут познакомиться с редкими видами птиц: филином, бородатой неясытью — самой крупной совой России, сипухой, ушастыми совами и домовым сычом — совсем крошечной совой, а также канюком, коршуном, балобаном, пустельгой, ястребом-тетеревятником и другими. Поселятся пернатые в специально оборудованных домиках, построенных для них в Южной резиденции Бабы Яги на территории Заколдованного леса.

В зоне доступа будут контактные площадки, где под присмотром орнитологов можно покормить птиц и сфотографироваться с ними. Специалисты совариума расскажут о дневных и ночных пернатых хищниках, покажут, как правильно общаться с птицами.