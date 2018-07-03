Ученые обнаружили вид пауков, который живет только в одной пещере в США

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ученые из университета Индианы открыли новый вид пауков, которых можно найти только в одной пещере в штате Индиана, сообщает Daily Mail.

Islandiana lewisi – первый вид пауков, обнаруженный за последние 30 лет. Размер его представителей – всего два миллиметра, а брюшко и лапки – прозрачные, что связно с тем, что они живут в темноте.

Ведущий арахнолог университета Марк Милн заявил о странности того факта, что глаза пауков не уменьшились, хотя они и прожили в кромешной тьме несколько миллионов лет.