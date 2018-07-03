В Австралии редкий горбатый кит-альбинос попал на видео

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В океане неподалеку от штата Новый Южный Уэльс засняли на видео редкого кита-альбиноса, сообщает Upi.

Автор, Кyнан Уалл рассказывает, что сделал запись во время своего полета на парамоторе (разновидность дельтаплана).

На кадрах видно, что альбинос – китенок, который плывет рядом со своей матерью.

