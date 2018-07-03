В июне россияне поставили рекорд по числу туристов в Анталье

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Анталье в июне отдохнуло больше россиян, чем всех немцев и британцев вместе взятых, сообщает АТОР.

Российский рынок продолжает доминировать на главном турецком курорте. Только в июне на пляжах региона Анталья отдохнуло 826 тысяч россиян, что почти в четыре раза больше, чем туристов из Германии (254 тысячи). Российский турпоток более, чем в пять раз превзошел число украинских туристов и в 12,5 раз – британских.

По данным администрации Антальи, в июне доля российского рынка в общем количестве иностранных прибытий составила 42,5%. Это рекорд отдельного взятого месяца за всю историю курорта по всем въездным рынкам.