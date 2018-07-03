Туристы получат льготы на направления, отмененные "Натали Турс"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Туроператоры предлагают туристам и агентам льготы по направлениям отмененных туров "Натали Турс", рассказала РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Крупный российский туроператор "Натали Турс" с 30 июня сократил чартерную программу — "дочка" оператора "Панама тур" прекратила чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. В качестве причин такого решения указывались низкие финансовые показатели выполнения чартерных программ по этим направлениям.
"В основном это Испания, потому что это летнее основное направление у "Натали". Туроператоры стараются предлагать льготные условия и туристам, и агентствам. Туристам — то есть речь идет о каких-то скидках, агентам — повышенные комиссии", — отметила пресс-секретарь РСТ.
Как сообщал в понедельник представитель транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин, "Натали Турс" заверила "Турпомощь" и "Ростуризм", что им нет необходимости задействовать фонды турпомощи или страховки, компания самостоятельно планирует выполнить обязательства перед туристами и агентами по возврату денежных средств.
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