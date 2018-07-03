Жириновский рассказал, что может спасти российский туризм

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать в России единого национального туроператора из-за сложной ситуации с частными туристическими компаниями.

"Нам нужен только один национальный туроператор, а то расплодили частные фирмы, а они банкротятся. Страдают тысячи наших граждан, которые застревают сутками в аэропортах или не могут заселиться в отели", — сказал Жириновский журналистам.

Напомним, крупный туристический оператор "Натали Турс" с 30 июня сократил чартерные программы в связи с их низкими финансовыми показателями, в частности, отменяются чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), туроператор "Панорама тур" (юрлицо "Натали Турс") обещает вернуть туристам деньги за отмененные туры.

Как отметили РИА Новости в ассоциации "Турпомощь", июнь стал сложным для многих туристических компаний страны, падение спроса констатировали не только в "Натали Турс". По информации ассоциации, президент "Натали Турс" Владимир Воробьев заверил, что компания намерена и дальше исполнять свои обязательства, в том числе перед туристами.