Новые объекты турпоказа открылись на курортах Краснодарского края

КРАСНОДАР, 3 июл — РИА Новости. Девять новых объектов турпоказа, среди которых тематические музеи и гостевые усадьбы, открылись на курортах Краснодарского края к летнему сезону текущего года, сообщает пресс-служба министерства курортов региона.

"В Краснодарском крае растет количество объектов турпоказа. Только к летнему сезону 2018 года в крае открылось девять новых объектов туристского показа в Сочи, Геленджике, Курганинском, Северском и Тихорецком районах", — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что новинками текущего лета стали гостевые дворы и усадьбы, культурно-развлекательные и культурно-познавательные центры, фермерские дворики и тематические музеи.

Как отмечает минкурортов, среди новых объектов — Греческий культурный центр в Геленджике. Он знакомит своих гостей с историей Древней Греции, проводит дегустации блюд греческой кухни и напитков местного винодела Ивана Каракезиди. Здесь на постоянной основе работают историческая выставка, студии греческого танца, иконописи, организованы группы по изучению греческого языка и обучению игре на греческих национальных инструментах.

В Северском районе хозяйка дома-музея "Дарица" проводит экскурсии по хутору Пороно-Покровский с посещением частных владений и мастерских, созданных в антураже старого села. Гости "Дарицы" смогут принять участие в кубанской трапезе, проходящей в семейной атмосфере, под рассказы об истории возникновения дома-музея.

Курганинский район готов предложить программу для заядлых рыбаков и любителей спокойного отдыха – здесь открыт туробъект "Клевая рыбалка" на Родниковских прудах.

По данным министерства курортов Краснодарского края, на сегодняшний день в регионе открыто для посещения почти 620 объектов туристского показа, это на 15 больше, чем в 2017 году.

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