В Иркутской области пройдет дефиле костюмов вареника

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В селе Батама Зиминского района Иркутской области 7 июля проведут третий региональный фестиваль вареников "Пан вареник", сообщает "Телеинформ.

В этом году в программу мероприятия вошли конкурсы на лучшую частушку на тему фестиваля, на самый большой и самый маленький вареник, на необычную начинку, на самое большое количество съеденных вареников, а также дефиле костюмов вареника.

Гости фестиваля смогут попробовать вареники с самой разнообразной начинкой: со шкварками, с капустой, с фаршем, с мясом, с картошкой, творогом, грибами, вишней, гречкой, пшенкой, щавелем, свеклой и другими.