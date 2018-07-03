В Иркутской области пройдет дефиле костюмов вареника

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В селе Батама Зиминского района Иркутской области 7 июля проведут третий региональный фестиваль вареников "Пан вареник", сообщает "Телеинформ.
В этом году в программу мероприятия вошли конкурсы на лучшую частушку на тему фестиваля, на самый большой и самый маленький вареник, на необычную начинку, на самое большое количество съеденных вареников, а также дефиле костюмов вареника.
Гости фестиваля смогут попробовать вареники с самой разнообразной начинкой: со шкварками, с капустой, с фаршем, с мясом, с картошкой, творогом, грибами, вишней, гречкой, пшенкой, щавелем, свеклой и другими.
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