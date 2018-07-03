На Сейшелы из России едут все меньше

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Управление по туризму Сейшельских островов обнародовало промежуточные данные о статистике туристических прибытий за первое полугодие 2018 года, согласно которому российский турпоток демонстрирует серьезный спад – минус 17% в годовом выражении, сообщает АТОР.

Европейские страны продолжают оставаться главными въездными рынками для Сейшел, показывая в совокупности рост на 5% год к году. В лидерах по количеству туристических прибытий в абсолютных цифрах – Германия, Франция, Великобритания, ОАЭ, Италия и Индия.

Если говорить о годовой динамике, то наибольший прирост год к году Сейшелам обеспечили рынки Австрии (48%), Великобритании (15%), ОАЭ (13%), Китая (10%), Германии (8%), Италии (7%) и Франции (4%).

Тем не менее, ряд европейских рынков показывают весьма существенное падение. Турпоток на Сейшелы в первом полугодии из Испании и Португалии упал на 8% в годовом выражении, на 9% — из Швейцарии.

Сильнее всего же снизилось в годовом выражении количество туристов из России – минус 17%. В Управлении туризма Сейшел такую ситуацию связывают с пертурбациями вокруг курса рубля и проведения Чемпионата мира по футболу в России.

Эксперты из российских туркомпаний отмечают, что более вероятной причиной снижения можно назвать то, что определенная часть этих туристов из-за малой доступности объектов размещения на Сейшелах просто "перетекла" на другие, более доступные в плане перевозки и наземного обслуживания направления.

Об этом, в частности, свидетельствуют данные туристической статистики Мальдивских островов – прямого конкурента Сейшел в сегменте островной экзотики. Здесь ситуация с российским турпотоком прямо противоположная. За январь-май количество российских туристов достигло почти 35 тысяч, что на 27% больше, чем за этот же период весьма успешного 2017 года.