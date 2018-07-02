В Лондоне высокомерные голуби подглядывают за людьми, пока они моются

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Жители многоквартирного дома в районе Уондсворт заявляют, что птицы все время пытаются проникнуть в дом и заглядывают в окна, чем немало их смущают, сообщает Daily Mail.

Также жильцы утверждают, что из-за повешенного внимание птиц, они вынуждены держать окна все время закрытыми, даже в самую сильную жару. Ситуация приняла уже такой серьезный масштаб, что на общественную доску объявлений повесили специальный знак "не открывать окна" для всех новых арендаторов.

"Мы не знаем, зачем голуби приходят и что было раньше в этом здании, но у них определенно есть сверхъестественный интерес к этому месту. А особенно странным кажется то, что вы никогда не увидите никаких других птиц в этом районе — только голуби", — сказал один из жильцов дома.

Другой жилец пожаловался, что когда он как-то раз мылся в душе, а за ним через окно следил голубь и начал клевать стекло, когда мужчина решил закрыть его полотенцем.

"Люди находятся на вершине пищевой цепи, но, похоже, наши голуби могут быть с этим не согласны", — шутят жители дома.