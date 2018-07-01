Дайверу во Флориде удалось заглянуть в пасть тигровой акуле и не пострадать

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Дайвер Бартоломео Бове, погружаясь в районе штата Флорида в США, смог снять на видео тигровых акул с очень близкого расстояния, сообщает CGTN.

На видеоролике видно, как акула приближается к нему практически вплотную, а дайвер кормит ее рыбой.

Морскую хищницу он назвал "не скромной". Тем более, не довольствуясь предложенным угощением, она напала на ящик с приманкой.

Тигровые акулы — одни из самых крупных хищных акул, которые могут вырастать до пяти метров.