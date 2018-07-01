АТОР: "Аврора БГ" отменяет чартеры из Петербурга в Болгарию и Черногорию

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. "Аврора БГ" со 2 июля сокращает чартерные программы в связи с изменением стоимости чартерной перевозки, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туроператор "Аврора БГ" 30 июня сообщил в официальном письме своим розничным партнерам о "приостановке" летних полетных чартерных программ в Болгарию и Черногорию начиная со 2 июля 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным АТОР, решение по Болгарии компания объясняет "существенным изменением стоимости чартерной перевозки на Болгарию, которая привела к низким финансовым показателям этого направления". Причины отказа от программы по Черногории туроператор не привел, поясняет ассоциация.

Сообщается, что туроператор вывезет своих туристов, которые в данный момент находятся за границей, и выполнит все обязательства по программам, предусматривающим организацию детского отдыха в оздоровительных лагерях Болгарии, Черногории и Турции.