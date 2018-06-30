В Минске рассказали о проблемах из-за ситуации с чартерами "Натали Турс"

МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Ситуация с сокращением компанией "Натали Турс" чартерных программ затронула и туристический рынок Белоруссии, говорится в сообщении на сайте белорусского Республиканского союза туристических организаций.

"Натали Турс" с 30 июня сокращает чартерные программы в связи с их низкими финансовыми показателями, в частности, отменяются чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион. По информации Ассоциации туроператоров России, туроператор "Панорама тур" (юрлицо "Натали Турс") обещает компенсировать туристам средства по всем отмененным турам на базе чартерной перевозки.

В сообщении на сайте белорусского турсоюза отмечается, что вечером 29 июня "белорусские турагенты, партнеры компании "Натали Турс", получили письмо, в котором сообщается, что блоки на рейсах Минск – Барселона — Минск авиакомпании Vueling отменены с 1 июля". Согласно сообщению, партнером "Натали Турс" на этом рейсе является туроператор "Панорама Тур". "Как видим, не обошли проблемы стороной и белорусский рынок", — говорится в сообщении.

Представитель компании "Трансаэро Турс", агента "Натали Турс в Белоруссии, Инна Сафроняк сообщила, что 1 июля на рейсе Vueling в Барселону по пакетам "Натали Турс" должны отправиться 10 клиентов компании. "Пока не знаем, как будем отправлять туристов, поскольку аннулированы и перелет, и отель. Более того, мы не знаем, что будет с клиентами, которые должны завтра вернуться на этом же рейсе", — приводятся на сайте ее слова.

Сафроняк добавила, что компания готова заплатить повторно за своих клиентов, но на данный момент не понимает, как поведет себя Vueling, у которого договоренности с компанией "Панорама Тур".

"Если Vueling снимет рейсы, то, естественно, мы окажемся в очень сложной ситуации. На завтрашний вылет билетов у "Белавиа" уже нет. Мы, конечно, надеемся, что Vueling поведет себя порядочно и либо подтвердит наши проплаченные билеты, либо позволит купить их заново. Конечно, все это ляжет на наши плечи – туристы не должны пострадать, они ни в чем не виноваты, но компания "Натали Турс" в письме пообещала компенсацию оплаченных средств по отмененным турам", — добавила она.

В сообщении на сайте союза отмечается, что у "Натали Турс" большая розничная сеть в Минске и других городах Белоруссии. Основная специализация компании – Испания, также массовые продажи "Натали Турс" имела на таких направлениях, как Греция, Турция, ОАЭ.

"От судьбы минского рейса Vueling будут зависеть не только наши "пакетники", но и все те, кто просто приобрел авиабилеты на сайте авиакомпании", — подчеркивается в сообщении.