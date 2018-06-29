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Вино, рыцари и уличные танцоры: в Крыму в июле пройдут яркие фестивали
09:2229.06.2018
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Фестиваль Extreme Крым - 2017 в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Евпатории, Ялте, Судаке, Коктебеле и на мысе Тарханкут пройдет множество различных фестивалей: от танцевальных до гастрономических.

Крым. Пляж. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Евпатории с 29 июня по 31 августа каждую пятницу гостей и жителей города собирают "Летние вечера на Караимской" — выступления творческих коллективов, перфомансы театра живой скульптуры и театра на ходулях. Площадка мероприятия – туристический маршрут "Малый Иерусалим", реконструкция которого недавно закончилась.

Также в Евпатории с 1 по 7 июля запланированы "Детские Канны" — международный  фестиваль "Земля. Театр. Дети".

© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкКаноэ участников 4-го Международного фестиваля экстремальных видов спорта "EXTREME Крым 2016" на мысе Тарханкут.
© РИА Новости / Василий Батанов
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Каноэ участников 4-го Международного фестиваля экстремальных видов спорта "EXTREME Крым 2016" на мысе Тарханкут.

На мысе Тарханкут с 14 по 29 июля — "Extreme Крым", где будут работать школа файер-искусства, медиа-смена для молодых фотографов, видеографов и журналистов, платформа для предпринимателей, а также пройдут первенство по дрон-рейсингу, мастер-классы цирковой культуры, капоэйры и многое другое.

Ялта с 10 по 15 июля превратится в столицу уличных танцев с фестивалем Yalta Summer Jam. Сюда приедут лучшие исполнители брейкинга, футворка, вакинга и других стилей уличных танцев для того, чтобы сразиться за звание лучшего, а также, чтобы провести мастер-классы для гостей и выступить с концертами.

В июле в Судаке начнется Международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем", который продлится до 19 августа.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВинный фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Винный фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле

А с 20 по 22 июля Коктебель приглашает всех гурманов на эногастрономический фестиваль In vino veritas попробовать крымские и кубанские вина и проголосовать за понравившееся, принять участие в мастер-классах и спортивных эстафетах.

Крым также будет отмечать праздник "Иван Купала" (9 июля в кино-парке "Викинг" и 6 июля в Бахчисарайском районе), и День семьи, любви и верности, приходящийся на 8 июля.

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