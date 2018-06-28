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Туризм
"Отправляйтесь домой!" Названы города, где туристам совсем не рады
18:3328.06.2018
(обновлено:18:37 28.06.2018)
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Активисты молодежной организации Arran приковали себя цепями в парке Гуэль в Барселоне, протестуя против массового туризма
© Фото : Arran Països Catalans

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Растущий туристический поток привел к появлению термина "overtourism" — чрезмерное количество посетителей по отношению к местному населению. В этом году противостояние обострилось: путешественников штрафуют, встречают уже в аэропорту с плакатами "Отправляйтесь домой", а иногда просто не обслуживают, пишет Aviasales.  

Озеро Лаго-Маджоре в Италии
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
До 500 евро за пластиковый стакан. Италия вводит новые штрафы

Сервис изучил законодательные инициативы и составил список мест, где туристам не рады.

В Венеции живет 633 тысячи человек, однако только в прошлом году город посетили 5,3 миллиона путешественников. В результате муниципалитет ввел штрафы до 500 евро за выброс мусора, купание в каналах и езду на велосипеде, а также установили турникеты на дорогах для регулировки движения. В скором времени собираются еще и ограничить количество туристических лайнеров, заходящих в лагуну.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкГорода мира. Венеция
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Города мира. Венеция

Также антитуристические акции не заканчиваются в Барселоне. В августе прошлого года группа неизвестных остановила двухэтажный автобус, пригрозила водителю ножом, прокричала "You are not welcome! Go home!" ("Вам здесь не рады! Отправляйтесь домой") и скрылась. Недавно члены радикальных левых течений Каталонии опубликовали видео, на котором запечатлено, как они при помощи силиконового клея и скрепок закрывают замки хостелов, туристических офисов, камер хранения и прокатов велосипедов.

Пальма-де-Майорка
© Fotolia / vulcanus
Туристам запретили снимать квартиры на Пальме-де-Майорке

Власти начали регулировать поток отдыхающих еще в 2015 году, когда сервисам краткосроной аренды Airbnb и Homeaway предъявили штраф за неправильную рекламу, а после этого запретили строить гостиницы в центре города. Местные жители обеспокоены тем, что приезжие раздувают цены на жилье и еду, а вместе с тем растет уровень преступности.

Посетители кофешопа в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
Воспитание мужчин-туристов обойдется Амстердаму в 225 тысяч евро

Третий город, где прошли массовые протесты, — это Амстердам. Причины абсолютно такие же — много людей, много шума, мусора, цены на растут, а коммунальные службы и полиция перегружены. В городе запретили строить новые отели, а также увеличили туристический налог до 6% за каждую ночь пребывания в гостинице. Таким образом, с каждых 100 евро за ночь в отеле придется заплатить еще 6 евро в качестве налога. Это один из самых высоких сборов в Европе.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГорода мира. Амстердам
© РИА Новости / Максим Блинов
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Города мира. Амстердам

Плюс ко всему власти запретили алкоголь и наркотики в Квартале красных фонарей, а тургруппам от пяти человек запрещено смотреть на проституток, иначе гидам выписывают штраф от 190 до 950 евро.

Майорка
© Фото : pixabay/ castigatioxes
СМИ предупреждают британских туристов о борьбе с пьянством на Майорке

Власти Дубровника и Санторини ограничили количество посетителей до восьми тысяч в день. В Милане запретили селфи-палки, напитки в стеклянных бутылках и передвижные вагончики с едой. В ответ на жалобы местных жителей Ибицы и Майорки власти повысили туристический налог в два раза с мая этого года. Филиппинский остров Боракай закрыли от туристов с конца апреля на шесть месяцев из-за загрязнения.

С целью сохранения исторических и природных объектов в прошлом году ограничили доступ на Мачу Пикчу (билеты продают на полдня, и проход разрешен только с гидом) и ввели туристический налог в 30 долларов в Ботсване (где и так самые дорогие сафари-туры).

Всего, по данным Euromonitor, в 2017 году число туристических поездок составило 1,3 миллиарда. Из них половина пришлась всего на 100 городов.

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Панама
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Тунис
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-
Англия
-
Бельгия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Сенегал
1
Колумбия
Матч окончен
0
Япония
1
Польша
28 июня 21:00
-
Панама
-
Тунис
28 июня 21:00
-
Англия
-
Бельгия
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