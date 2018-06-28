Повторите эти позы! Балерины рекламируют достопримечательности Гонконга

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Туристический совет Гонконга использует для рекламы необычные фотографии танцоров балета, позирующих на фоне достопримечательностей, сообщает Daily Mail.

© Фото : Dean Alexander/ Hong Kong Ballet Танцоры балета, позирующие возле достопримечательностей Гонконга © Фото : Dean Alexander/ Hong Kong Ballet Танцоры балета, позирующие возле достопримечательностей Гонконга

Туристический совет обнародовал коллекцию работ известного фотографа Дина Александра, посвященную туристическим местам и открытию нового балетного сезона 17 августа.

© Фото : Dean Alexander/ Hong Kong Ballet Танцоры балета, позирующие возле достопримечательностей Гонконга © Фото : Dean Alexander/ Hong Kong Ballet Танцоры балета, позирующие возле достопримечательностей Гонконга

Всего серия работ включает восемь изображений с танцорами в пачках, на пуантах и даже в шортах и кроссовках.