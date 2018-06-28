Туроператор "Натали Турс" подтвердил свою работоспособность

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В связи с поступавшими в течение нескольких дней обращениями относительно деятельности "Натали Турс", ассоциация "Турпомощь" организовала рабочую встречу с руководством туроператора, сообщает Ростуризм.
Директор ассоциации Александр Осауленко обсудил с президентом "Натали Турс" Владимиром Воробьевым вопросы финансовой устойчивости и операционной деятельности группы компаний.
Владимир Воробьев заверил, что "Натали Турс" в состоянии исполнять свои обязательства перед туристическими компаниями и туристами и гарантировал, что все приобретенные клиентами группы компаний услуги будут оказаны в срок и в полном объеме. Он подчеркнул, что те замечания, которые были сделаны в последние дни в отношении компаний, работающих под брендом, учтены руководством, приняты меры по недопущению возникновения проблемных ситуаций в будущем.
Президент "Натали Турс" обратил внимание на то, что две фирмы, входящие в группу компаний, только что заново подтвердили финансовые гарантии обеспечения своей деятельности по реализации туристского продукта. Одна из компаний продлила соответствующий договор со страховщиком в июне этого года. Второй страховой договор вступает в силу в августе 2018 года. Срок действия новых договоров – год с момента подписания. В обоих случаях страховое покрытие составляет 50 миллионов рублей.
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