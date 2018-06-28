В заповеднике "Столбы" медвежонок вышел к людям

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Туристы красноярского заповедника увидели медвежонка, который не боится выходить на тропы и оборудованные площадки. Это связано с тем, что его мать, как и другие медведицы, отгоняет его от себя в брачный период, который проходит в мае-июне, сообщает официальный сайт заповедника.

В такие периоды, когда медвежата чувствуют себя относительно самостоятельными и без излишнего опекунства матери, они ведут себя не как взрослые осторожные звери, которые обычно избегают встреч с человеком, а как любознательные подростки.

Молодых медвежат можно встретить на настильной тропе "Книга природы", на площадке "Лесного театра Михи Тайгиша" в районе кордона Лалетино.

Представители заповедника напоминают, что медведь – это хищник, даже, если он еще молодой и гуляет по туристическому району. Не следует вести себя самоуверенно, пытаться кормить или фотографировать зверя. Лучшее ваше решение – избежать прямого контакта.