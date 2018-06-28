В Тель-Авиве откроется Стейнхардский музей естествознания

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Музей естественной истории имени Стейнхардта, где будут храниться национальные сокровища Израиля, откроется общественности 2 июля в Тель-Авиве, сообщает министерство туризма Израиля.

В музее будут представлены более пяти с половиной миллионов объектов из коллекции Тель-Авивского университета, куда также включены документы о тысячелетней истории мира флоры и фауны Израиля и Ближнего Востока, а также культурного развития человека на этих территориях.

Здание музея было спроектировано архитекторами Kimmel Eshkolot Architects, оно расположено на территории кампуса Тель-Авивского университета. Пятиэтажное здание включает девять выставочных пространств и 12 исследовательских лабораторий, занимая площадь 9 620 квадратных метров.