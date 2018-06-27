Турпоток из России в Голландию возвращается к докризисным показателям

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Турпоток в Нидерланды из России может вырасти в этом году на 10-15%, сообщает АТОР.

По прогнозам представителя Голландского альянса в России Марины Никуловой, в этом году российский турпоток в Нидерланды вырастет на 10-15% по отношению 2017 году, который, в свою очередь, показал 30% увеличение в прибытиях в сравнении с 2016 годом.

"В 2018 году мы ожидаем роста российского рынка, но, скорее, правильнее будет говорить о продолжении тренда на возвращение к докризисным показателям", — поясняет эксперт.

Как показывают данные туроператоров, пока позитивные прогнозы Голландского альянса оправдываются: за первые 5 месяцев 2018 года организованный спрос по направлению вырос в среднем на 30% в сегменте организованного отдыха.

Эксперты отмечают, что Нидерланды – возвратное направление. Если туристы, которые впервые едут в страну, выбирают прежде всего Амстердам, то те, кто посещает Нидерланды второй или третий раз, предпочитают посмотреть что-то новое. Тем более, что стране есть что предложить. Именно за счет таких возвратных туристов и достигается увеличение спроса.