Туристы компании "Премиум Тревэл Групп" получат компенсацию

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Туроператор "Премиум Тревэл Групп" прекратил деятельность с 25 июня, выплата компенсаций потребуется 20 клиентам компании, сообщает АТОР.

Ответственность компании "Премиум Тревэл Групп" застрахована в страховой компании "Якорь". Сумма финансовой гарантии составляет 10 миллионов рублей.

В СК "Якорь" подтвердили наличие договора с туроператором "Премиум Тревэл Групп". Страховщик ждет от компании реестра туристов и готов принимать заявления на выплату компенсаций. Как сообщил директор по развитию "Премиум Тревэл Групп" Артур Оганесов, страхового покрытия хватит на выплату компенсаций всем туристам. Прекращение деятельности затронет порядка 20 человек. Все они находятся на территории России.

"Услуги туристов, находящихся за рубежом, полностью оплачены — на таких туристах прекращение туроператорской деятельности нашей компанией никак не отразится", — говорит Артур Оганесов.

Туроператор "Премиум Тревэл Групп" предлагал туры по России и СНГ, в Чехию, ОАЭ, Индонезию, Великобританию и многие другие страны. На сайте туроператора сообщается, что компания входит в крупный британский холдинг Premium Travel Group UK Limited. Компания зарегистрирована в Ставрополе, но осуществляла деятельность в основном в Москве.