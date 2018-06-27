Поезда на Аляске могут останавливаться по требованию в любом месте

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На железных дорогах Аляски, проходящих по отдаленной территории, поезда могут совершать остановки по требованию, сообщает Daily Mail.

Для того, чтобы заставить поезд остановиться, туристам достаточно помахать белым куском ткани или флагом, что не возможно ни в одном другом месте мира, как пишут на официальном сайте Аляскинской железной дороги.

Быструю остановку поезду обеспечивает его небольшая длина и вместимость – всего три вагона.