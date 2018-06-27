Испания сократит срок выдачи виз

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Посольство Испании в России с 28 июля сократит сроки выдачи туристических виз до четырех дней, сообщается в официальном аккаунте в социальной сети.

"Хорошие новости для российских граждан, которые едут в Испанию: начиная с 28 июня Генеральное консульство Испании в Москве сокращает время процедуры оформления виз до 4 рабочих дней (вместо 5 рабочих дней в настоящее время)", — говорится в сообщении.

Напомним, что получить испанскую визу в Москве стало проще: визовый центр Калужской площади начал обслуживать частных лиц.