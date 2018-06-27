Названы самые популярные в России курорты с минеральными водами

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сервис Tvil.ru проанализировал данные броней жилья туристами в частном секторе на бальнеологических курортах, сообщается на официальном сайте сервиса.

Первое место рейтинга занял курорт Саки (Крым), второе – Кисловодск (Ставропольский край), третье – Пятигорск (Ставропольский край). Замыкают первую пятерку Ессентуки (Ставропольский край) и Горячий Ключ (Краснодарский край).

При этом самым бюджетным стал Пятигорск, где затраты в сутки на семью составляют 1490 рублей, самым дорогим с показателем в 2370 рублей – Ессентуки. За отдых на курорте-лидере рейтинга туристы в среднем платят 2050 рублей.