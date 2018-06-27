Роспотребнадзор назвал страны с наибольшим числом заболевших холерой за год

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Самое большое число людей, заболевших холерой с начала 2018 года, наблюдается в Демократической Республике Конго и Нигерии, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Наибольшее число заболевших (более 23 тысяч) приходится на страны Африканского континента (Демократическая Республика Конго (11,1 тысячи), Нигерия (свыше 5 тысяч), Сомали (1,6 тысячи), Кения (1,1 тысячи)). В двух штатах на северо-востоке Нигерии (Адамава и Борно) продолжаются вспышки холеры, где в настоящее время зарегистрировано свыше 2 тысяч случаев заболеваний, в том числе с летальным исходом. Эпидемиологическая ситуация осложняется нехваткой чистой воды", — говорится в сообщении.

Уточняется, что правительство страны совместно с Всемирной организацией здравоохранения направило лекарственные средства, питьевую воду и средства личной гигиены в пострадавшие районы. Роспотребнадзор отмечает, что принимает необходимые меры, чтобы не допустить завозу данной инфекции в Россию.

Ведомство сообщает со ссылкой на данные ВОЗ, что с начала года в 26 странах число заболевших холерой составило свыше 25,9 тысячи человек, из них 735 закончились летальным исходом, также зарегистрировано более 129 тысяч случаев подозрения на холеру.