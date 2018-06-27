В США мужчина голыми руками спас аллигатора от питона

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В национальном парке Эверглейдс охотник за змеями Майк Киммел спас небольшого аллигатора от питона, сообщает Daily Mail.

Посреди ночи автор видео и охотник за змеями натолкнулись в парке на аллигатора, находящегося в "объятьях" питона, и думали, что рептилия мертва и очень удивились, увидев, что ошиблись.

Тогда Майк и решил спасти аллигатора: схватил трехметрового питона за голову, вытащил его из воды, посадил в мешок и увез.

Питоны попали во Флориду случайно и размножились там, уничтожая фауну, поэтому власти даже объявляли конкурс и награды за их отлов.