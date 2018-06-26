Петропавловск-Камчатский принял первый в этом году круизный лайнер

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Морской вокзал Петропавловска-Камчатского принял первое в этом году круизное судно Silver Explorer под флагом Багамских островов, сообщает правительство Камчатки.

"На борту судна находятся 115 иностранных пассажиров и 90 человек – экипаж лайнера. На берегу туристы приняли участие в разнообразной экскурсионной программе с посещением достопримечательностей, музеев, знакомством с этнографией Камчатки", — говорится в сообщении.

Silver Explorer стал первым круизным судном в этом году, которое пришвартовалось на территории морвокзала. Накануне завершилась подготовка причальных сооружений.

"Теперь он полностью готов к приёму круизных лайнеров и гостей полуострова, прибывших морским путём. Кроме того, министерством транспорта России в мае текущего издан приказ, согласно которому размещение пассажирских судов длиной до 250 метров будет происходить и на территории причалов №6,7 и 8", — рассказал министр транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов.

Новое здание морского вокзала построено в рамках реализации федеральной программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". Морвокзал площадью более 8 тысяч квадратных метров рассчитан на обслуживание до 200 человек.

Silver Explorer принадлежит компании Silversea, судно построено в 1989 году. Его длина — 108 метров, водоизмещение – 6072 тонны. Корабль вмещает до 163 пассажиров в 68 каютах.

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