В Сингапуре состоится гастрономический фестиваль

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Ежегодный фестиваль уличной еды Singapore Food Festival пройдет с 13 по 20 июля, сообщает Visit Singapore.

В течение трех недель гости фестиваля, проходящего в этом году в 25 раз, смогут попробовать традиционные блюда местной кухни и неожиданные гастрономические прочтения от шеф-поваров ресторанов.

Двое из них — обладатели звезд "Мишлена" Эммануэль Струбант и Хайкал Джохари в финале Streat — ключевого события фестиваля, откроют pop-up ресторан. Там гурманы смогут попробовать теплые канадские гребешки с кокосом, куркумой и маслом листьев лакса, говяжьи ребрышки с черным перцем, имбирем и буах келуак — курицу, тушеную со специями и черными орехами мангрового дерева.

В этом году в рамках Streat впервые будет работать отдельный бар, за напитки в котором будет отвечать заведение Manhatten, получившее звание "Лучший бар в Азии" в 2018 и 2017 годах.