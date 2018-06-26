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"Якорь" заплатит за "Матрешку": страховая компания ждет клиентов турфирмы
10:3926.06.2018
(обновлено:10:53 26.06.2018)
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Матрешка. Архивное фото.
© РИА Новости / Раткогло Анна

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На сайте страховой компании "Якорь" появилась информация для туристов туроператора "Матрешка-Тур", который прекратил свою деятельность в сфере выездного туризма.

"Гражданская ответственность ООО "Матрешка-Тур выездной туризм" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована в АО Страховое общество "Якорь" — сообщает страховщик.

Крыло самолёта. Архивное фото
© Fotolia / feldsher03
Туроператор "Матрешка-Тур" прекратил деятельность

Соответственно, туристы или иные заказчики, обязательства перед которыми туроператором не были исполнены, вправе направить почтовым отправлением письменное требование о выплате страхового возмещения с приложением необходимых документов в адрес страховой компании. Представители клиентов турфирмы должны представить нотариальную доверенность.

Передача документов страховщику возможна при личном посещении офиса страховщика.

Все поступившие требования будут внесены в Реестр заявленных требований, размещаемый на сайте компании "Якорь".

Как сообщает АТОР, пока нет информации о том, сколько заявлений будет подано, а также какой будет общая сумма требований туристов.

"Мы уже получаем звонки от туристов и агентств. Все заявления, которые к нам поступают, пока касаются только тех обязательств, которые туроператор "Матрешка-Тур" не выполнил ранее. Речь идет об отмененных полетных программах в Китай, Израиль и Болгарию", — цитирует Ассоциация туроператоров слова представителя "Якоря".

На данный момент нет точной информации, смогут ли туристы получить компенсации по нереализованным ранее турам. Дело в том, что "Матрешка-Тур" отменила рейсы в Китай, Израиль и Болгарию в декабре 2017 года. В то время как договор страхования с "Якорем" вступил в силу только в феврале следующего года.

Посетители у офиса турфирмы, прекратившей работу
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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До апреля текущего года туроператор являлся членом "Турпомощи". В апреле Ростуризм исключил из реестра сферу туроператорской деятельности "международный выездной туризм", оставив "Матрешке-Тур" право заниматься въездным и внутренним туризмом. Согласно действующему законодательству, компания делала отчисления в фонд персональной ответственности "Турпомощи".

При прекращении деятельности в сфере выездного туризма, средства должны вернуться туроператору, если все его обязательства перед туристами выполнены. По данным АТОР, средства не возвращались.

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26 июня 17:00
-
Австралия
-
Перу
26 июня 17:00
-
Дания
-
Франция
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