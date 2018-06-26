В китайском заповеднике трехлапая медведица выжила и обзавелась потомством

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Крупнейший национальный заповедник в провинции Гуйчжоу на юго-западе страны впервые поделился видео со своими животными.

В заповеднике обитают множество редких животных: хохлатые олени, серебряные лофуры, индийские мунтжаки, а также гималайские медведи. Одна из них, трехлапая, в прошлом году попадала в объектив инфракрасной камеры. А сейчас на записи видно, что она обзавелась медвежонком.