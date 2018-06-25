В США на видео попала морская звезда, которая умеет ходить

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На одном из пляжей Флориды очевидцы засняли на видео, как морская звезда "идет" к морю во время отлива, сообщает Daily Mail.
Кадры видео – довольно редкие, потому что морские звезды передвигаются при помощи течений, но иногда, как в данном случае, используют небольшие присоски на обратной стороне для того, чтобы преодолевать расстояние по суше.
Некоторые морские звезды могут развивать скорость до 50 миллиметров в секунду, но далеко от воды им не отойти: они должны все время оставаться влажными. Поэтому такой способ беспозвоночные используют в основном для возвращения в океан во время отливов.
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