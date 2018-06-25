МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. 30 июня в Карелии в окрестностях знаменитого мраморного каньона Рускеала состоится второй международный легкоатлетический забег Eco Trail Ruskeala.

Трассы пролегают по лесным дорогам и тропам, подземным штольням горного парка, территории заброшенного мраморного завода, а также дорогам рядом с водопадом Ахвенкоски.

Во время белых ночей для участия в забеге в Карелию приедут 550 участников из 66 городов России, а также из Австралии, Германии, Франции, Финляндии, Казахстана, Белоруссии, Киргизии.

Участники смогут выбрать дистанцию в пять, десять или 21 километр.

Подготовкой трасс занимался российский участник сильнейшей финской команды по спортивному ориентированию "Кalevanrasti" Олег Вокулов (он также планирует дистанции для многократного чемпиона мира и Европы по спортивному ориентированию Тьерри Жоржиу).

Впервые в этом году в рамках забега состоится и заплыв на открытой воде Мраморного каньона Ruskeala Swim. Дистанции на 800 и 2400 метров в воде, где температура составляет не выше +15 градусов, – вызов для настоящих экстремалов. Сто пловцов смогут побороться за звание победителя.

Организаторы фестиваля подготовили масштабную программу развлечений.

Гостей и болельщиков ждут вечерние шоу, дегустация блюд традиционной карельской кухни, семейный экоквест, мастер-классы по зумбе и жонглированию, фаер-шоу и финальный фейерверк.

Желающие смогут прокатиться на багги или квадроциклах по интересным маршрутам.

Для удобства болельщиков будут оборудованы специальные фан-зоны.