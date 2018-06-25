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В Карелии проведут необычный Международный ночной забег
16:3125.06.2018
(обновлено:17:21 25.06.2018)
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На маршруте международного ночного забега Eco Trail Ruskeala
© Фото предоставлено пресс-службой сети отелей "Точка на карте"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. 30 июня в Карелии в окрестностях знаменитого мраморного каньона Рускеала состоится второй международный легкоатлетический забег Eco Trail Ruskeala.

Улица в отеле Дача Винтера, Сортавала, Карелия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Две Карелии – российская и финская – хотят помогать друг другу

Трассы пролегают по лесным дорогам и тропам, подземным штольням горного парка, территории заброшенного мраморного завода, а также дорогам рядом с водопадом Ахвенкоски.

Во время белых ночей для участия в забеге в Карелию приедут 550 участников из 66 городов России, а также из Австралии, Германии, Франции, Финляндии, Казахстана, Белоруссии, Киргизии.

Участники смогут выбрать дистанцию в пять, десять или 21 километр.

Подготовкой трасс занимался российский участник сильнейшей финской команды по спортивному ориентированию "Кalevanrasti" Олег Вокулов (он также планирует дистанции для многократного чемпиона мира и Европы по спортивному ориентированию Тьерри Жоржиу).

© РИА Новости / Сергей ПятаковОзеро в горном парке "Рускеала"
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Озеро в горном парке "Рускеала"

Впервые в этом году в рамках забега состоится и заплыв на открытой воде Мраморного каньона Ruskeala Swim. Дистанции на 800 и 2400 метров в воде, где температура составляет не выше +15 градусов, – вызов для настоящих экстремалов. Сто пловцов смогут побороться за звание победителя.

Организаторы фестиваля подготовили масштабную программу развлечений.

© РИА Новости / Сергей ПятаковВ каньоне Центра активного отдыха "Терра Нордика"
© РИА Новости / Сергей Пятаков
В каньоне Центра активного отдыха "Терра Нордика"

Гостей и болельщиков ждут  вечерние шоу, дегустация блюд традиционной карельской кухни, семейный экоквест, мастер-классы по зумбе и жонглированию, фаер-шоу и финальный фейерверк.

Желающие смогут прокатиться на багги или квадроциклах по интересным маршрутам.

Для удобства болельщиков будут оборудованы специальные фан-зоны. 

Горный парк "Рускеала": мраморные пейзажи и экстремальный отдых в Карелии
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкВо время правления Екатерины II в России начались масштабные поиски природного камня для строительства Санкт-Петербурга. Камень искали, в том числе, в районе Сердоболя и Рускеалы.Мраморный каньон в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Во время правления Екатерины II в России начались масштабные поиски природного камня для строительства Санкт-Петербурга. Камень искали, в том числе, в районе Сердоболя и Рускеалы.
© РИА Новости / Сергей ПятаковВ январе 1768 года императрица подписала указ о начале разработки мрамора в Рускеале для строительства Исаакиевского собора. На берег реки Тохмайоки с Урала приехали мастера-каменотесы с семьями – так возник рабочий поселок.Озеро в горном парке Рускеала
© РИА Новости / Сергей Пятаков
В январе 1768 года императрица подписала указ о начале разработки мрамора в Рускеале для строительства Исаакиевского собора. На берег реки Тохмайоки с Урала приехали мастера-каменотесы с семьями – так возник рабочий поселок.
© РИА Новости / Сергей ПятаковНазвание поселка, вероятно, произошло от местного названия реки Тохмайоки – Русколка (от карельского "ruskea" – коричневый, рыжий, красный). В ней вода всегда темно-рыжая - из-за растворенных соединений железа. Особенно хорошо это видно на водопадах Ахвенкоски.На водопадах Ахвенкоски
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Название поселка, вероятно, произошло от местного названия реки Тохмайоки – Русколка (от карельского "ruskea" – коричневый, рыжий, красный). В ней вода всегда темно-рыжая - из-за растворенных соединений железа. Особенно хорошо это видно на водопадах Ахвенкоски.
© РИА Новости / Сергей ПятаковЖелезом богаты и рыжевато-коричневые почвы. В давние времена недалеко от Рускеалы, в местечке Ханки даже добывали железную руду.На водопадах Ахвенкоски
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Железом богаты и рыжевато-коричневые почвы. В давние времена недалеко от Рускеалы, в местечке Ханки даже добывали железную руду.
© РИА Новости / Сергей ПятаковМрамор здесь, в основном полосчатый. Цвета варьируются от серого, сине-серого, зеленовато-серого, белого до почти черного. Встречается очень много скоплений кварца, струйчатого серпентина, пятна бурого, желтого и красноватого оттенков.Горный парк Рускеала, Карелия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Мрамор здесь, в основном полосчатый. Цвета варьируются от серого, сине-серого, зеленовато-серого, белого до почти черного. Встречается очень много скоплений кварца, струйчатого серпентина, пятна бурого, желтого и красноватого оттенков.
© РИА Новости / Сергей ПятаковМрамор Рускеалы использовался для строительства знаковых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка, из него изготовлены подоконники Эрмитажа. В середине XX века его использовали для облицовки подземных залов станций "Приморская" и "Ладожская" Петербургского метрополитена.Мрамор в подземном парке Рускеала
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Мрамор Рускеалы использовался для строительства знаковых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка, из него изготовлены подоконники Эрмитажа. В середине XX века его использовали для облицовки подземных залов станций "Приморская" и "Ладожская" Петербургского метрополитена.
© РИА Новости / Сергей ПятаковВ 1830-1840-е годы рускеальский мрамор использовался не только для украшения Исаакиевского собора и многих других значимых сооружений столицы, но и для изготовления предметов прикладного искусства – ваз, подсвечников, каминов, тумб, столешниц, памятников, автором многих из которых был Огюст Монферран (архитектор и строитель Исаакия).Грот в горном парке Рускеала
© РИА Новости / Сергей Пятаков
В 1830-1840-е годы рускеальский мрамор использовался не только для украшения Исаакиевского собора и многих других значимых сооружений столицы, но и для изготовления предметов прикладного искусства – ваз, подсвечников, каминов, тумб, столешниц, памятников, автором многих из которых был Огюст Монферран (архитектор и строитель Исаакия).
© РИА Новости / Сергей ПятаковВ последние годы Русское географическое общество на территории парка ведет научные спелеологические исследования для подготовки нового подземного маршрута.Провал в горном парке Рускеала
© РИА Новости / Сергей Пятаков
В последние годы Русское географическое общество на территории парка ведет научные спелеологические исследования для подготовки нового подземного маршрута.
© РИА Новости / Сергей ПятаковЛетом в Горном парке проходят различные анимационные представления, организуются фаер-шоу и лазерные программы. Интересные праздники и фестивали предусмотрены и в зимнее время.Гид в горном парке Рускеала
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Летом в Горном парке проходят различные анимационные представления, организуются фаер-шоу и лазерные программы. Интересные праздники и фестивали предусмотрены и в зимнее время.
© РИА Новости / Сергей ПятаковЗдесь есть чем заняться и любителям экстрима. Можно спуститься в провал, попробовать себя в подледном плавании или познакомиться с троллеем - скоростным спуском по веревке.Zip-line в парке Рускеала
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Здесь есть чем заняться и любителям экстрима. Можно спуститься в провал, попробовать себя в подледном плавании или познакомиться с троллеем - скоростным спуском по веревке.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкЛетом в горном парке можно поплавать на лодках по "Мраморному озеру".Мраморный каньон в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Летом в горном парке можно поплавать на лодках по "Мраморному озеру".
© РИА Новости / Сергей ПятаковВ подземном парке "Рускеалы" есть возможность рассмотреть горные породы изнутри.Подземный парк Рускеала
© РИА Новости / Сергей Пятаков
В подземном парке "Рускеалы" есть возможность рассмотреть горные породы изнутри.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПутешественникам, спустившимся в пещеры, обязательно показывают подземное озеро, покрытое слоем льда.Грот во льдах, подземный парк Рускеала
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Путешественникам, спустившимся в пещеры, обязательно показывают подземное озеро, покрытое слоем льда.
© РИА Новости / Сергей ПятаковВнутри часто сооружают ледовые фигуры или здания и устраивают световое шоу с музыкальным сопровождением.Копия Исаакиевского собора изо льда в подземном парке Рускеала
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Внутри часто сооружают ледовые фигуры или здания и устраивают световое шоу с музыкальным сопровождением.
© РИА Новости / Сергей ПятаковУ входа в парк есть информационный центр для туристов, несколько симпатичных кафе и магазинов с сувенирами.Информационный центр для туристов в горном парке Рускеала
© РИА Новости / Сергей Пятаков
У входа в парк есть информационный центр для туристов, несколько симпатичных кафе и магазинов с сувенирами.
© РИА Новости / Сергей ПятаковНа выходе можно увидеть необычное отделение "Почты России" - аккуратный деревянный домик.Отделение Почты России на выходе из горного парка Рускеала
© РИА Новости / Сергей Пятаков
На выходе можно увидеть необычное отделение "Почты России" - аккуратный деревянный домик.
© РИА Новости / Сергей ПятаковГорный парк "Рускеала" расположен на международной трассе "Голубая дорога", связывающей Россию с Финляндией, по которой идет активный поток туристов в обе стороны.Озеро в горном парке Рускеала
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Горный парк "Рускеала" расположен на международной трассе "Голубая дорога", связывающей Россию с Финляндией, по которой идет активный поток туристов в обе стороны.
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