В итальянской Сиене пройдут знаменитые скачки

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Скачки, ради которых два раза в год в небольшой итальянский город Сиена приезжают тысячи туристов, пройдут 2 июля.

Итальянские скачки Палео, традиция проведения которых зародилась в XIV веке, отличаются тем, что их проводят не на ипподроме, а на главной площади города. Также у них нет правил: наездникам разрешено толкаться и устраивать препятствия противникам, что может повлечь несчастные случаи, ведь седла использовать также не принято.

Скачки в Сиене длятся не больше нескольких минут, за которые участники три раза объезжают по периметру площадь, посыпанную землей и песком. Обычно мероприятие начинается вечером, но желающие увидеть состязание приходят сюда с раннего утра – занять хорошие места.